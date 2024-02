Zappacosta: “Inter molto forte, un paio di episodi hanno indirizzato la gara”

Al termine di Inter-Atalanta, Davide Zappacosta ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore: "Il gol annullato? Ci sono episodi che indirizzano la partita. L'Atalanta ha iniziato molto bene, poi un paio di episodi hanno indirizzato la partita contro l'Inter che è una squadra molto forte, questo bisogna dirlo e accettarlo. Naturalmente ci sono episodi che ti possono mettere in difficoltà e farti sbandare. All'intervallo? La nostra indole è di non mollare mai, dopo il primo tempo volevamo cercare di raddrizzare la partita, non ci siamo riusciti. È un risultato ampio e immeritato, da domani volteremo pagina e penseremo al Bologna".