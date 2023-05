Zazzaroni: “Allegri? -2 punti sul 2022. Inter -9, Milan -11” Trevisani non ci sta

"Alla Juve manca la società, è una società nuova di persone che non hanno fatto mai calcio. La Juve ha due punti in meno dell'anno scorso, c'erano Morata e Dybala, quest'anno ci sono Soule, Iling junior, Fagioli, Miretti. Ad Allegri è mancato Chiesa, Vlahovic è in crisi, Pogba non l'ha mai avuto. Se Allegri avalla un mercato del genere, ha sbagliato anche lui. Il Milan ne ha 11 in meno, l'Inter ne ha 9 in meno, Allegri ne ha due in meno"