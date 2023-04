Caressa: “Inter-Lazio finisce in pareggio”. Zazzaroni non è d’accordo

Momento pronostici durante Deejay Football Club in onda su Radio Deejay in merito a Inter-Lazio. Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno due idee totalmente contrapposte.

Per Caressa, Inter-Lazio finirà in parità. Zazzaroni, invece, opta per la doppia chance 1 (vittoria Inter) e 2 (vittoria Lazio), escludendo proprio l'ipotesi del pareggio. Il direttore del Corriere dello Sport aggiunge: "Spero però che non si spenga la festa del Napoli, vorrei farli festeggiare domani"