Momento pronostici a Deejay Football Club in onda su Radio Deejay in vista dell’ultima giornata del girone d’andata. Secondo Ivan Zazzaroni, l’Inter non vincerà contro l’Atalanta: “X (ossia pareggio, ndr)”, il pronostico del direttore del Corriere dello Sport. Per Bergomi, invece, la squadra di Antonio Conte, alla fine, otterrà i tre punti.

Ecco il risultato esatto di Inter-Atalanta secondo Bergomi