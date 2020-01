Intervenuto nel programma di Radio 24, ‘Tutti Convocati’, Ivan Zazzaroni commenta il momento positivo della Lazio. Questo il commento del direttore del Corriere dello Sport: “Lazio da scudetto? E’ sicuramente inferiore alla Juve, all’Inter forse no. Ha sicuramente 3-4 valori alti, ma non ha panchina lunga. E’ una Lazio più matura e convinta. Bisogna capire Juve e Inter in che condizioni sono“.

