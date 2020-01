Bergomi: “Per me l’Inter vince con l’Atalanta. Mercato? Non credo ci siano tanti soldi, Vidal…”

Ospite a Deejay Football Club in onda su Radio Deejay, Beppe Bergomi ha risposto così alle domande sul mercato dell’Inter:

“Conte vuol vincere subito, anche la scelta di Young è da spigare così: non è Young la prima scelta, la prima era sicuramente Alonso. In questo mercato secondo me non ci sono tanti soldi e secondo me il colpo vogliono farlo con Vidal. Young è un colpo di esperienza che ti permette di tamponare, io la vedo così la strategia dell’Inter”.

PRONOSTICO INTER ATALANTA – “Io dico 2-1 per l’Inter”