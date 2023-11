Zazzaroni: “C’era rigore per l’Inter più netto di quello di Thuram. Juve più debole in 3 settori su 4”

"Dimarco forse oggi è il sinistro più recobiano che esiste. Per me era più rigore quello su Mkhitaryan, questo su Thuram è rigorino, è Thuram che lo cerca proprio. L'Inter è più forte della Juve in tutti i settori, tranne il portiere. Il miglior attaccante della Juve è Kean che ha fatto 0 gol nelle ultime 6 partite. Gioca così perché ha un centrocampo che non le consenti di giocare diversamente. Gioca con Gatti, Rugani, Miretti, Kostic, Kean.