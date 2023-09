Zazzaroni: “Pavard pagato cifra iperbolica per quanto vale. Inter non più forte, ma…”

«L'Inter in estate ha fatto quello che ha potuto, ha dovuto vendere per acquistare ma c'è chi non ha fatto proprio nulla come il Napoli o la Roma che ha fatto Lukaku, la Juve ha preso Weah che non gioca mai e ha venduto. L'Inter ha fatto quello che ha potuto e poi ha preso Pavard per una cifra iperbolica, secondo me, rispetto a quello che vale. Oggi non è tanto più forte lei ma sono tanto più deboli le altre. Se mi piace Pavard? Poco. Calhanoglu poi non ha un cambio», ha detto il giornalista a Pressing su Italia 1.