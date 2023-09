Thiago Motta: “Infortunio Arnautovic: spiace tanto, gli voglio bene. Voleva andare e…”

Le parole dell'ex interista nonché ex allenatore del giocatore austriaco che oggi si è procurato una distrazione ai flessori e potrebbe aver bisogno di mesi per il rientro

Intervistato su DAZN alla fine del pari col Bologna, Thiago Motta, allenatore rossoblù ed ex giocatore dell'Inter, si è riferito anche all'infortunio occorso ad Empoli ad Arnautovic, suo ex calciatore. Distrazione muscolare si flessori della coscia sinistra da valutare nei prossimi giorni è stata la prima versione dell'Inter su quanto successo in campo al calciatore. Ma gli esami diranno più precisamente sui tempi di recupero, un recupero che non sembra breve.