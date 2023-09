Di Canio: “Inter padrona e matura. Rosa più completa, migliorata dove era debole”

«Inter ormai matura e padrona. Per me è la squadra più forte da tre anni. Ed è migliorata poi con ricambi e maturità dei giocatori, per come sono cresciuti e si sono responsabilizzati. Anche Inzaghi è migliorato tanto, anche sotto l'aspetto comunicativo, già l'anno scorso ha cominciato a capire in che dimensione si trova. Il salto di qualità lo hanno fatto allenatore e squadra, sono stati bravi. E l'Inter è la rosa più matura, ricca di talento e la più completa». Di Canio non ha dubbi sull'Inter che si è vista in questo inizio di stagione. L'elogio dell'ex giocatore, e opinionista per Skysport, è tutto per la squadra nerazzurra nelle scorse ore vittoriosa anche ad Empoli.

Di Canio ha anche aggiunto: «Spesso si vede da come si parte come andrà un anno. Il Napoli l'anno scorso era partito bene e l'Inter fa pensare bene vedendo la maturità, la consapevolezza e le tante opzioni da mettere in campo, può colpire e far male agli avversari, la rosa è migliorata anche dove era debole. E le rivali: il Napoli si sta smontando da solo. Il Milan vive dell'esuberanza di Leao e poi della sua svogliatezza come di quella di altri compagni suoi, la Juve in generale non mi sembra per qualità di livello. Per demerito degli altri? Anche per meriti dell'Inter innanzitutto».