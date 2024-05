"Zhang non può uscire dalla Cina per varie situazioni a Hong Kong. Per me il cambio di proprietà è un'ottima notizia per l'Inter. Forse ci sarà qualche rallentamento sulle azioni previste, ma niente di che. E non si poteva andare avanti così, con l'Inter in mano a un personaggio che non può operare perché ha problemi da tutte le parti. Io alla roba di Pimco non ho mai creduto e ho chiesto al mio giornale di fare embargo assoluto alla notizia. Mercato? Ho parlato con persone vicine a Oaktree e non sanno nemmeno loro come andrà".