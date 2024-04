"Nella vita cambia tutto tranne l'amore per l'Inter".

"La partita che vorrei rigiocare è quella del mio debutto con l'Inter, così avrei la possibilità di giocare altre 472 match in nerazzurro".

"L'Inter è il club della mia vita perché ho avuto il privilegio di nascere e tifare per l'Inter, giocarci in tutte le giovanili possibili, fare da raccattapalle, ho avuto la fortuna di andare in Curva e di indossare questa maglia onorandola per 473 volte".

MIGLIOR PORTIERE DEL MONDO — Iconico e talentuoso, è stato uno dei migliori calciatori della sua generazione. Per tre stagioni consecutive (1989, 1990, 1991) Zenga è stato premiato come miglior portiere al mondo dall'IFFHS (International Federation of Football History & Statistics). Un riconoscimento di assoluto valore. L'ex portiere nerazzurro è stato inserito anche nella graduatoria del Pallone D'Oro nel 1990, dove si è piazzato al 12esimo posto.

