Ci sarà anche Walter Zenga, questa sera, alla festa dell'Inter al Castello Sforzesco. È la festa del club nerazzurro, dipendenti, dirigenti, staff e giocatori, per la vittoria del ventesimo scudetto e la conquista della seconda stella. Dalla prossima stagione sarà per sempre sulle maglie interiste. In un post sui social, lo storico ex portiere ha mostrato l'invito alla festa che si chiama 'I M 2stars'. Comincerà alle 2o e ha un dress code: gli invitati dovranno vestire smart elegant, nero o blu con un tocco d'oro o una stella.