Frecciata di Zenga alla Termali: “Facile parlare attraverso social e giornali. Perché dovrei…”

Non accenna a trovare pace o fine la saga dei Zenga. L’ex portiere è tornato sotto i riflettori ma non sui campi di calcio, bensì negli studi televisivi di Barbara D’Urso. In un’intervista la ex moglie Roberta Termali aveva condiviso il desiderio, un giorno, di potersi sedere tutti intorno ad un tavolo (ex mogli e compagne e tutti i figli) per riunire e riappacificare la famiglia intera.

La risposta “piccata” di Walter alla ex moglie Roberta

Walter Zenga ha risposto in maniera sostenuta alla mano tesa di Roberta Termali: “Stamattina ho ricevuto un bel messaggio da parte di Roberta, stranamente stamattina. Ma non le ho risposto. Perché è troppo facile mandare un messaggio alla domenica mattina sapendo che vengo da te. È bello parlare attraverso i social e i giornali. Perché dovrei andare a Osimo? Per incontrare i miei figli, sì. Un incontro con lei, perché dovrei?“. La pace sembra essere decisamente lontana.

(Live Non è la D’Urso)