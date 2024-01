Inter, la Supercoppa può portare 8 milioni. Zhang assente: sarà la prima volta in una finale

Curiosamente, come scrive Il Giornale, per la prima volta in una finale sarà assente Steven Zhang:

"Supercoppa d’Arabia sono 5 milioni sicuri per la finale e 8 possibili per la vittoria. Resta curioso che Zhang sia lontano da Riad, quando c’è stato da alzare una coppa in questi anni non è mai mancato. Inter più che favorita, eppure le partite vanno giocate. Inzaghi ha battuto l’anno scorso il Napoli di Spalletti e nemmeno 2 mesi fa quello di Mazzarri, che pure domani avrà un volto differente e giocherà prima di tutto per difendersi".