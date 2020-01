Inter, Zhang a colloquio con Conte: niente capodanno cinese, si gusterà Young e forse Eriksen

Il Corriere dello Sport svela un retroscena sul legame tra il presidente dell’Inter Steven Zhang e Antonio Conte: “Insieme a Moses alla Pinetina ieri c’era anche il presidente interista. Zhang e Conte hanno un ottimo rapporto e i due hanno parlato a lungo. Non di mercato“.

Il quotidiano ha poi spiegato: “Il numero uno nerazzurro a gennaio è stato qualche giorno in Cina e in Giappone per questioni di lavoro legate a Suning ed è tornato la scorsa settimana a Milano dove resterà fino alla fine della campagna trasferimenti invernale saltando così il capodanno cinese, una festività nella quale a Pechino e dintorni le famiglie solitamente si riuniscono. Lui invece non ci sarà e si gusterà dal vivo gli esordi di Young (domenica), Moses e magari pure di Eriksen e Giroud (prima che sbarchi il francese è necessario che Politano vada alla Roma, ma una soluzione sarà trovata). Poi a febbraio tornerà a casa, nella speranza che nel frattempo la sua Inter, grazie anche ai nuovi acquisti, sia tornata a volare come in autunno”.