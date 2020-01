Inter, mossa anti-Barça per Lautaro. GdS: “Rinnovo? Nessun incontro in agenda ma Zhang…”

Tra i temi che terranno banco nel prossimo futuro dell’Inter c’è quello relativo al rinnovo di Lautaro Martinez. Il talento argentino sta disputando un’annata straordinaria al secondo anno in nerazzurro. Il contratto attuale (scadenza 2023) non preoccupa l’Inter che però sta muovendo i primi passi per trovare l’intesa per il prolungamento: “Arrivato a San Siro da ragazzino, oggi il Toro è diventato un vero tesoro, che piace parecchio al Barcellona dell’amico Messi. Le sirene catalane non preoccupano l’Inter, che non ha fissato in agenda il ricco rinnovo del numero 10. La famiglia Zhang sa bene, però, che la fine della stagione sarà il momento giusto per blindare il 22enne argentino ed è pronta”, il commento de La Gazzetta dello Sport.