Marani: “Suning ricca, Marotta vincente. Inter, altri colpi top. Il dopo Brozovic ha un nome”

MERCATO INTER

“Il punto è proprio questo: il ritorno di una corsa a due per il campionato era in realtà intuibile negli ingaggi di Beppe Marotta e Antonio Conte, guardacaso antichi pezzi bianconeri, ma si certifica adesso sul mercato e in particolare in questa sessione di gennaio.

A Milano, quando ancora mancano due settimane alla fine del mercato, hanno ormai in mano Eriksen – acquisto di primo livello, certamente fra i migliori fatti in questi anni – e l’esperto Young, in attesa di inserire Giroud e un secondo laterale, che sarebbe dovuto essere Spinazzola prima dell’inusuale retromarcia. Dicevamo: l’Inter sta rinforzandosi tanto, con la speranza di insidiare il decennale dominio della Juventus. Arrivati a questa prima giornata di ritorno, Lukaku e compagni sono staccati di 2 punti, un risultato onestamente imprevedibile. Perché non provarci?”.

ARIA NUOVA