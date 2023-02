GdS – Zhang, fiducia totale in Lukaku: aumentano le chance di restare all’Inter

Mesi decisivi per il futuro all'Inter di Romelu Lukaku: l'attaccante belga, dopo una prima parte di stagione caratterizzata dai problemi fisici, è reduce da 2 gol nelle ultime 2 partite, e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Romelu sa bene che aiutare l'Inter a superare più turni possibili in Champions significherebbe pure far arrivare nelle casse del club la liquidità necessaria per agevolare il suo riscatto - o un nuovo prestito – in estate. E anche che tornare a dominare come nella prima sua parentesi in nerazzurro convincerebbe definitivamente l'Inter all'investimento per il futuro.