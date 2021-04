Zhang in Italia, c’è qualche variabile. Poi “un passaggio necessario” per l’Inter

Il presidente tornerà tra due o tre settimane: vorrebbe essere vicino alla squadra ma c'è da considerare anche la quarantena

Anche se si parla di variabili rispetto all'arrivo del figlio del proprietario dell'Intersi sottolinea anche come sia più serena la situazione dopo l'arrivo del prestito-ponte che permetterà a Suning di chiudere la stagione al timone del club nerazzurro. Poi, e si dice in tempi rapidi, cambierà l'assetto azionario ma non si parla dell'addio del gruppo cinese alla società interista. La rosea sottolinea che potrebbe, almeno inizialmente, essere ceduto il 31.05% delle quote già in mano al gruppo di Hong Kong vicino a Suning, LionRock.