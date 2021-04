L’Inter aspetta Zhang. Rilancio, budget mercato e rinnovi: summit per il futuro

A breve arriverà in Italia il presidente dell'Inter che dopo 14 giorni di quarantena potrà incontrare tecnico e dirigenza

L'Inter si gode il momento, la squadra è prima in classifica con 11 punti di vantaggio sul Milan e vuole chiudere il discorso scudetto il prima possibile. Poi si ragionerà sul futuro, la programmazione è iniziata e le decisioni ufficiali verranno prese con l'arrivo del presidente Steven Zhang che potrebbe essere in Italia già la prossima settimana.

"Seguiranno 14 giorni di quarantena prima di gustare lo sprint scudetto e parlare della squadra del domani. Ma pure per rendere chiaro e manifesto il fatto che Suning rimarrà in sella da azionista di maggioranza. Ma questo scudetto, ormai vicinissimo e pure storico, non può certo restare fine a se stesso: è il primo scalino, non l’ultimo. L’a.d. Beppe Marotta con il d.s. Piero Ausilio hanno costruito una macchina che può correre ancora più veloce con Antonio Conte alla guida, basta alimentarla con il giusto carburante. Ed è su questo terreno che è attesissimo il vertice con Zhang dopo il suo arrivo: serve a programmare il domani, a indicare le linee guida e dare forma a rinnovi già stabiliti in potenza", si legge su La Gazzetta dello Sport.