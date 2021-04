Inter, Zhang fissa gli appuntamenti: Lautaro, Bastoni e poi il piano per Barella

L'arrivo del presidente in Italia permetterà di definire il futuro dell'Inter, ma anche di ufficializzare i rinnovi

"Prima di pensare ad aprire le porte a nuovi, bisognerà blindare chi è in casa. Lautaro per primo ha trovato col club un’intesa fino al 2024 (circa 4,5 milioni a stagione a salire) e, anche se ha rotto con i vecchi agenti, l’accordo non è in discussione. La presenza di Zhang, semmai, può servire da acceleratore per la firma. Anche per quella di Bastoni, sulla via dell’intesa: guadagna un milione e mezzo fino al 2023 e potrebbe allungare di un anno guadagnando un milioncino in più con lauti bonus", sottolinea La Gazzetta dello Sport.