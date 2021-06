Repubblica – Inzaghi, una rassicurazione da Zhang. Un obiettivo “è impossibile”

Il giornale romano parla del primo giorno da nerazzurro dell'allenatore e di alcuni obiettivi di calciomercato

Ieri è stato il giorno di Simone Inzaghi. È arrivato alla Pinetina dopo lo sbarco in Stazione Centrale e lì ha visto Ausilio e Marotta. Non ha rilasciato dichiarazioni: la sua presentazione è prevista per luglio, quando ad Appiano prenderà vita il ritiro del club nerazzurro. In serata ha visto il presidente Steven Zhang a cena. "Da lui - sottolinea La Repubblica - è arriva la rassicurazione che l'Inter resterà competitiva, a partire dalla permanenza di Lukaku".