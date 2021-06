Calciomercato Inter, Simone Inzaghi si sbilancia: cosa pensa di Raspadori

Il nuovo allenatore nerazzurro ha subito espresso alla società il suo pensiero sul baby attaccante del Sassuolo.

Le preferenze di Simone Inzaghi. Il nuovo allenatore dell'Inter ha le idee chiare e ha già indicato le priorità sul mercato, ma non solo. C'è un giocatore che da giorni è costantemente accostato ai nerazzurri: si tratta di Giacomo Raspadori, baby attaccante del Sassuolo. Ora in Nazionale in vista dei prossimi Europei, il classe 2000 è tra le rivelazioni della seconda parte dello scorso campionato. Ed è tra gli osservati speciali dell'Inter, per presente e futuro.