Atletico Madrid a Milano per Lautaro: l’Inter chiede 90 milioni, due i sostituti

I colchoneros rompono gli indugi: blitz di una delegazione madrilena, i nerazzurri ribadiscono la loro linea

"Pure ieri Marotta, Ausilio e Baccin hanno rassicurato Simone Inzaghi sul fatto che la rosa sarà competitiva e che l'argentino potrà partire soltanto a fronte di un'offerta considerata irrinunciabile. Il concetto di offerta irrinunciabile è racchiuso però in una cifra: novanta milioni, quanto era stato valutato l'attaccante un'estate fa con il Barcellona. Un prezzo, in tempi di pandemia, eccezionale: l'Inter - è bene ricordarlo - dovrà comunque riconoscere il 10% sulla rivendita al Racing Avellaneda (che comunque verrebbe calcolato sulla differenza tra quanto pagato agli argentini - 25 milioni - e il prezzo di vendita: sarebbero 6.5 milioni nel caso in cui Lautaro fosse pagato 90). La plusvalenza da mettere a bilancio sarebbe in ogni caso molto importante, dato che il cartellino del Toro pesa ormai soltanto 11.6 milioni".

"Inzaghi, che proprio alla vigilia del suo viaggio milanese ha incassato la fiducia da parte di Romelu Lukaku, potrebbe comunque consolarsi con l'arrivo di un big come sostituto per l'argentino e, in questo caso, i primi due nomi nella lista di Ausilio e Baccin sono quelli di Luis Muriel - 26 gol nell'ultima stagione a Bergamo, 22 dei quali soltanto in campionato - e di Donyell Malen che è un profilo differente rispetto a quello del colombiano, perché ricorderebbe quello di Lautaro per età (22 anni) e prospettiva di diventare, in futuro, un uomo-plusvalenza (il fatto che sia assistito da Mino Raiola in tal senso è una certezza)".