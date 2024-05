Lotito: “Sarri avrebbe voluto Berardi e Zielinski alla Lazio”

Claudio Lotito, in un'intervista al Corriere della Sera, ha parlato di Maurizio Sarri e delle sue richieste di mercato all'inizio della scorsa stagione. E tra i giocatori richiesti c'era anche Piotr Zielinski che andrà in scadenza alla fine di questa stagione e approderà all'Inter. Di lui si è tornato a parlare in queste ore perché i nerazzurri sarebbero interessati a Di Lorenzo, ma pare che De Laurentiis non abbia apprezzato particolarmente l'accordo tra il polacco e il club interista.