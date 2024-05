Thomas Zilliacus da tempo parla del suo interesse per l'Inter e da quando Oaktree è entrata in possesso delle quote del club nerazzurro sostiene che presto arriverà una sua offerta per l'acquisto del club. L'uomo d'affari finlandese, in un post, ha anche parlato della lettera d'addio di Zhangscritta ai suoi collaboratori, giocatori, dipendenti e ai tifosi.