Il centrocampista del Napoli, in procinto di trasferirsi all'Inter in estate, è andato a segno con la Polonia

Piotr Zielinski , centrocampista del Napoli in procinto di trasferirsi all'Inter in estate, è andato a segno nel successo per 5-1 della sua Polonia contro l'Estonia negli spareggi di qualificazione all'Europeo. Al termine della partita ha parlato ai microfoni di TVP Sport: "Penso che sia stata la seconda volta che ho segnato un gol di testa... Sono contento per questo gol, il cross di Zalewski è stato bellissimo ed è stato un buon modo per chiudere l'azione. Nico è un grande giocatore, ci capiamo bene".

"Devo dire che non vedevo davvero l'ora di partecipare a questo ritiro e tornare in Nazionale. Mi sento bene, sono in buona forma fisica e spero che in questa seconda partita confermeremo la nostra buona forma per portare la Polonia all'Europeo. Il Galles è una squadra forte e aggressiva, gioca un calcio inglese, fisico, ma abbiamo abbastanza qualità per essere ottimisti sul fatto che possiamo vincere e ottenere la qualificazione".