Su Zielinski

"Al di là delle sparate di De Laurentiis, credo non sia stato giusto tenerlo fuori dalla lista Champions. Zielinski ha fatto una scelta più che legittima ma è un po' come tirarsi la zappa sui piedi. Zielinski è un giocatore esclusivo, ha caratteristiche uniche, non mi sembra siano state sostituite nel Napoli. Traore ha preso il suo posto ma ha caratteristiche diverse, Zielinski è un grande giocatore, moderno, sa fare la mezzala, sa fare il trequartista, ha tiro, ha capacità di inserimento, non gli manca nulla"