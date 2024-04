Zola: “Inter, fatto cose straordinarie. Se questo è il gioco l’anno prossimo…”

Gianfranco Zola, su DAZN, ha parlato del Milan e gli è stato chiesto come la società rossonera può raggiungere l'Inter campione in questa stagione. «Come fa il Milan a colmare gap con i nerazzurri? Intanto quello che ha fatto è stato qualcosa di straordinario cominciato nella scorsa stagione e continuato quest'anno e poi la squadra di Inzaghi ha continuato a crescere», ha sottolineato.

«Sicuramente sia il Milan che la Juve potevano fare di più ma l'Inter ha fatto cose importantissime. Il Milan poteva fare meglio ma con Pioli, nel corso degli anni, ha sempre fatto bene. È arrivata seconda, poteva fare di più in CL ma è stata sfortunata in parte. Credo che se l'Inter si ripeterà e si ripresenterà con lo stesso livello di gioco di questa stagione, l'anno prossimo le concorrenti dovranno qualcosa di più. Ma Pioli ha fatto cose importanti e non lo dico per difenderlo ma perché è quello che penso», ha concluso l'ex calciatore.