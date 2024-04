Inter, programmata la prima uscita pubblica della Coppa Scudetto

Dopo la parata fatta per le vie della città in mezzo ad una mare di tifosi nerazzurri, ci sarà da capire solo a che ora e in che giorno la Coppa dello Scudetto sarà consegnata nelle mani di dell'Inter e di capitan Lautaro. Succederà nella gara con la Lazio, ultima a San Siro, ma al momento non c'è certezza su data e orario della partita. Probabilmente il match andrà in scena alle 18 del 19 maggio, ma ci sono delle variabili che potrebbero cambiare le cose fino al 10 maggio. Per quel giorno sarà noto il programma della Lega Serie A.