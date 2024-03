Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Marc André Zoro, ex calciatore divenuto il simbolo della lotta contro il razzismo, ha parlato così di Francesco Acerbi: "Penso che lui debba fare una sorta di coming out. Dovrebbe uscire allo scoperto e prendersi le sue responsabilità. Spero che quando torna a casa, si guardi allo specchio e si sforzi di dire a se stesso che d'ora in avanti non farà più queste cose".