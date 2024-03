"Assolto sì, ma il futuro nerazzurro di Acerbi resta in bilico. Le valutazioni, in viale Liberazione, erano già cominciate". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus su Francesco Acerbi , il cui avvenire all'Inter sembra non essere più certo come prima. Spiega il quotidiano: "Tra i 36 anni compiuti lo scorso 10 febbraio e i due infortuni al soleo (polpaccio) della gamba destra, che l’hanno tenuto fuori complessivamente per due mesi e mezzo, qualche dubbio si era già acceso. Fuori discussione il rendimento (sempre su alti livelli), ma inevitabile incertezza su tenuta e affidabilità.

Tanto più in vista di un’annata estenuante tra nuova Champions e il Mondiale per club dell’estate 2025. Senza contare che nemmeno De Vrij è più così giovane. A questo quadro, si è sommata anche la vicenda dell’insulto rivolto a Juan Jesus. L’Inter ha appoggiato Acerbi, lo ha sostenuto e accompagnato, anche durante l’audizione con la Procura. Da parte del difensore, invece, non c’è stata la stessa attenzione rispetto alle indicazioni che i dirigenti gli avevano dato per gestire la situazione. Già prima, con quelle dichiarazioni ai cronisti che l’attendevano in stazione (gli era stato detto di non parlare), e pure in seguito alla sentenza del Giudice Sportivo".