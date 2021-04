Pistocchi: “Conte via dall’Inter? Conosco persone vicine, lo escluderei: è convinto…”

Il futuro di Antonio Conte? Il tecnico nerazzurro ha sottolineato che alla fine della stagione sarà necessario fare chiarezza. Ecco il punto di vista del giornalista sportivo.

“Escluderei che Conte vada via. So che è molto motivato perché è convinto di avere nelle mani un grande potenziale. Conosco persone molto vicine ad Antonio. Dopo la Champions, quando tutti lo volevano esonerare, io sono stato l’unico a dire che Conte è il punto di forza dell’Inter. L’Inter in 10 anni ha cambiato 13 allenatori e speso un miliardo senza vincere. Conte ha cambiato la mentalità ad un gruppo di giocatori che non aveva mai vinto. Non penso che voglia buttare tutto questo". Lo ha dichiarato Maurizio Pistocchi in una recente live su Twitch, al canale La Voce Nerazzurra.