Pistocchi: “Io declassato perché scomodo alla Juve? Tutto vero. Ecco la storia”

In un'intervista al Corriere della Sera, Pistocchi ha confermato le voci sul suo allontanamento da Mediaset per pressioni dalla Juventus

Dopo 35 anni, la storia di Maurizio Pistocchi a Mediaset si chiuderà il prossimo 30 giugno. Il giornalista è diventato in questi anni paladino dell'informazione libera, anche per le voci che in questi anni hanno accusato la Juventus di aver fatto pressioni per allontanarlo, in quanto ritenuto 'scomodo' dai bianconeri. In un'intervista al Corriere della Sera, Pistocchi ha confermato tutto: