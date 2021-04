Zhang pronto a dare chiarezza a Conte. Steven acceleratore dei rinnovi dell’Inter

Al rientro in Italia la prossima settimana il presidente dell'Inter dovrà affrontare tanti temi e programmare il futuro del club nerazzurro

"Non sarà un Villa Bellini-bis, niente drammaturgia come ad agosto 2020, ma sarà l’occasione per dare la “chiarezza” sul futuro richiesta a gran voce da Conte. Con i soldi in tasca e un probabile nuovo socio, il domani di Suning avrà meno nubi, anzi si potrà iniziare a programmare l’Inter del futuro. Dal dossier stadio al nuovo sponsor, resta tanta altra carne al fuoco. Ad esempio, Steven sarà l’acceleratore per i caldi rinnovi da firmare: Lautaro e Bastoni in primis. Mentre sul fronte stipendi tutto è ormai deciso, ovviamente secondo i paletti federali: ad aprile verrà pagato il mese di febbraio, a maggio quelli di marzo e i “vecchi” novembre e dicembre, a giugno toccherà ad aprile e maggio. A settembre, invece, l’ultima mensilità, ovvero giugno. Resterebbero i premi scudetto, ma quelli verranno liquidati in due tranche, a settembre e dicembre", si legge sul quotidiano.