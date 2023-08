Al-Ahli su Calhanoglu? La posizione dell’Inter e del centrocampista

Nel corso del post partita di Inter-Monza, Simone Inzaghi ha parlato anche di mercato in entrata ma, tra le righe, anche di quello in uscita, lasciando intendere come l'Arabia Saudita rappresenti un'insidia e un timore. Il calciomercato arabo, infatti, resterà aperto fino a metà settembre, tanto che i club europei potrebbero perdere dei giocatori senza avere la possibilità di sostituirli.

"Oltre a chi entrerà, Inzaghi pensa anche a chi potrà uscire visto il vento che soffia dall’Oriente: «Il mercato chiude alla fine del mese, abbiamo sempre la variante araba…», ha detto guarda caso in conferenza. Ieri si è pure sparsa la voce di un vicino arrembaggio dell’Al-Ahli per Calhanoglu, ma in viale della Liberazione non è pervenuta alcuna offerta e il turco, fresco di rinnovo, non pare essere sedotto al momento dalla nuova moda", commenta La Gazzetta dello Sport.