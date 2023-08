Inzaghi: “Mancato ingresso di Correa una scelta. Mercato, ci manca un difensore”

Il tecnico dell'Inter ha commentato in conferenza stampa la vittoria contro il Monza nell'esordio stagionale in campionato

Comincia con una vittoria la stagione 2023/24 dell'Inter. Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha commentato così il successo per 2-0 ottenuto contro il Monza: "Il mancato ingresso di Correa? Una scelta del momento, avevo Mkhitaryan che stava dimostrandio di stare bene in una posizione in cui può giocare tranquillamente. Correa sta lavorando molto bene, ho 10 giocatori in panchina e devo scegliere. Sono soddisfatto di chi è subentrato. Oltre a lui altri 4 non sono potuti subentrare".