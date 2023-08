Secondo quanto riporta L'Equipe, l'Al Ahli, sulle tracce di Marco Verratti del PSG, starebbe lavorando anche per Hakan Calhanoglu

Pericolo Arabia in casa Inter. Secondo quanto riporta L'Equipe, infatti, l'Al Ahli, che sta sfidando l'Al Hilal per Marco Verratti del Paris Saint-Germain, starebbe lavorando anche per Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter.