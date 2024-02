"Accetterà anche la prossima stagione un impiego part time? L'Inter di lui è contento, ma l'albanese è davvero contento di come stanno andando le cose? E soprattutto, vorrà andare avanti così anche nel 2024-25? Il dubbio è lecito".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.