"È il momento di tenere aperta ogni opzione sulla questione stadio. Anche a costo di riaprire strade che sembravano chiuse". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla questione stadio. Il Milan, che ha definito il rogito per l’acquisto dell’area San Francesco a San Donato per circa 15 milioni, ha effettuato un sopralluogo a San Siro con i rappresentanti del colosso delle costruzioni WeBuild della famiglia Salini, tornando quindi a prendere in considerazione l’ipotesi di ristrutturare il Meazza.

"Da Casa Milan è partita anche una chiamata verso la sede dell’Inter per riallacciare la collaborazione interrotta dalla decisione rossonera di abbandonare unilateralmente il progetto condiviso di uno stadio nuovo nell’area di San Siro. La società nerazzurra, indirizzata su Rozzano dove ha opzionato un terreno per un impianto in autonomia (prelazione valida fino al 30 aprile con possibilità di rinnovo), non ha chiuso le porte all’idea di riprendere il cammino in comune, proprio nei giorni in cui riacquista forza la possibilità di intervenire su San Siro creando una grande area hospitality tra primo e secondo anello con WeBuild. La dirigenza dell’Inter ha preso tempo spiegando ai colleghi rossoneri che deve valutare il presidente Steven Zhang. Il movimentismo rossonero dimostra l’impellenza di Gerry Cardinale e della proprietà americana di stringere sul dossier stadio", chiosa Tuttosport.