Altra serata da campione per Barella in Champions League contro l'Atletico Madrid. L'Inter si gode il suo centrocampista (con cui sta portando avanti le trattative per il rinnovo di contratto), sapendo di avere in squadra un giocatore che non sfigurerebbe in nessuna delle migliori squadre del mondo. Scrive il Corriere dello Sport:

"Allora, la corsa dell’Inter e di Barella si fermò in finale contro il Manchester City, dove, in panchina, siede un altro allenatore che lo apprezza in maniera particolare: Guardiola. E sicuramente lui se ne intende di centrocampisti. Da calciatore, giocava proprio in mediana. E nella sua squadra ne ha di straordinari, come Rodri e De Bruyne. Il primo è un grande equilibratore, ma capace di firmare gol pesanti (come a Istanbul…); il secondo sa inventare davanti all’area avversaria, per i compagni, ma anche per sé stesso. Ecco, Barella insieme a quei due non sfigurerebbe assolutamente".