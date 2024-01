Marco Barzaghi: “Benzema? Ho verificato con l’Inter e posso dire che…”

"Come su ogni notizia, si fanno delle verifiche per capire se ci sia qualcosa di vero o se si tratta di una mega fake. Non so se sia questo il caso, il mercato è materia fluida. Quindi, dire che è impossibile è già di per sé un errore. Però, diciamo che sono arrivate solo smentite e al momento non ci sono possibilità che arrivi Benzema o qualsiasi altro attaccante. Dovrebbe uscire Sanchez che, come vi dico da mesi, non ha alcuna intenzione di cambiare. Potrebbe cambiare qualcosa da qui a fine mercato? Non abbiamo la sfera di cristallo, dobbiamo restare sul chi va là. Non si può escludere nulla. Ma l'Inter ha più volte ribadito che non ha intenzione di fare altri interventi sul mercato".