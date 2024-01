Marco Barzaghi: “Inter pensa a questo colpo in attacco in estate. Idea scambio con Arnautovic”

L'Inter nella prossima estate potrebbe cambiare la metà del suo reparto d'attacco. Come riferisce Marco Barzaghi, infatti, a partire potrebbe non essere solo Alexis Sanchez, ma anche Marko Arnautovic. Secondo il giornalista Mediaset, infatti, l'austriaco potrebbe essere incluso in uno scambio con il Genoa per portare a Milano Albert Guðmundsson, rivelazione di questa Serie A. Ecco le parole di Barzaghi:

"Attenzione a Gudmunsson, abbiamo fatto delle verifiche. Non piace solo all'Inter, ma anche a Juventus e Milan. La sua valutazione supera i 20 milioni di euro, ma l'Inter può giocare la carta Arnautovic per un futuro discorso per andare a prendere quest'autentica rivelazione. Tipologia di giocatore che manca. Con Arnautovic si può abbassare la parte cash. Gudmunsson andrebbe a prendere il posto di Sanchez in attacco, con Taremi altro acquisto in attacco".