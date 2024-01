Inzaghi: “Guardie e ladri? Ormai conosco questo mondo. Vogliamo la Supercoppa. E a Lukaku…”

"Ho sentito e letto qualcosa, credo che sia una normale dialettica del mondo del calcio. Tanti anni che sono in questo mondo e lo conosco. Posso dire che in campionato c'è un bellissimo duello, ma non dimenticherei il Milan che è lì a pochi punti. È un'ottima rosa e sta bene in questo momento. C'è da contare assolutamente il Milan".

Come è cambiato Inzaghi in questi anni?

"Il mio percorso alla Lazio non sarà mai una partita come tutte le altre, è una squadra che mi ha fatto diventare uomo. La Lazio è una squadra che ci ha creato parecchie difficoltà anche in campionato. Domani è cambiata la formula, è nuova per tutti quanti. Bisognerà focalizzarsi sulla partita di domani, sappiamo che non ci saranno i supplementari e ci stiamo preparando per questa evenienza. Lo scudetto? Stiamo facendo un ottimo percorso con 51 punti sui 60 disponibili, però allo stesso tempo c'è un'altra grandissima squadra che sta facendo un percorso analogo e poi c'è il Milan che è in un buon momento. Messaggio ai tifosi arabi dell'Inter? Quello di sostenerci come lo scorso anno e speriamo di renderli felici come lo scorso anno".