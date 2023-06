Ds Cagliari: “Inter vuole riscattare Bellanova con altre soluzioni. Non ci saranno problemi”

Le parole del dirigente del club sardo sull'esterno che ha giocato in prestito a Milano in questa stagione

Non è ancora stato riscattato, ma come vi abbiamo raccontato, l'Inter ha intenzione di trattenere comunque Bellanova . Nereo Bonato, ds del Cagliari, ha parlato del giocatore e delle intenzioni del club nerazzurro.

A Radio Sportiva il dirigente ha detto: «La società interista aveva questa opzione di riscatto del giocatore. Tuttavia ci hanno manifestato l’impossibilità al momento di esercitare il diritto. Nonostante l’opzione sia scaduta hanno la volontà di tenerlo a Milano anche in vista della prossima stagione, aprendo inoltre alla possibilità di valutare altre soluzioni per fare in modo che l’affare si concluda. Il rapporto con la loro società è solido, nel tempo abbiamo collaborato tanto e sono certo che non ci saranno problemi».