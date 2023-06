FCIN1908 / Inter vuole riscattare Bellanova. De Vrij, vertice a breve. Calhanoglu e Bastoni ok

Possibili colpi di mercato in entrata, ma anche riscatti e rinnovi di contratto in casa Inter: ecco le ultimissime

Possibili colpi di mercato in entrata, ma anche riscatti e rinnovi di contratto. In casa Inter è entrata nel vivo la programmazione della nuova stagione e - come appreso da FCInter1908, la società vuole riscattare Raoul Bellanova dal Cagliari dopo la prima stagione in nerazzurro. Lavori in corso, ci sono ancora da sistemare alcune questioni tecniche.