FCIN1908 / Bellanova, solo questioni tecniche: riscatto già deciso e non a rischio

Nella giornata di ieri, Fcinter1908 ha parlato del riscatto di Raoul Bellanova, dandolo per certo. Oggi si è parlato, su vari organi di stampa, della decisione di metterlo in stand by. E anche il ds del Cagliari ha parlato dell'impossibilità "dell'Inter di esercitare il riscatto".

Cerchiamo di chiarire le cose. L'Inter non eserciterà formalmente il riscatto di Bellanova nei tempi prestabiliti, cioè entro il 30 giugno, (come fatto per Acerbi per esempio) ma ha già deciso di provvedere al riscatto dell'esterno azzurro. Ha già parlato con il giocatore e ha già parlato con il Cagliari, si sta discutendo solo della formula.