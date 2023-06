La Stampa – Bellanova, no Inter al riscatto. Il Torino offre 10 milioni

L'Inter non riscatterà Raoul Bellanova dal Cagliari: blitz del Torino, offerta da quasi 10 milioni complessivi sul tavolo

L’Inter non riscatterà Raoul Bellanova per le cifre richieste dal Cagliari. C’è stato invece nelle scorse ore il blitz del Torino per l’esterno e ulteriori dettagli sulla situazione arrivano oggi da La Stampa.