Frattesi pronto per l’Inter: accordo col Sassuolo e 3 indizi ‘nerazzurri’

Il centrocampista del Sassuolo si conferma in grande crescita grazie alle prove in Nazionale e prepara il trasferimento

Sono i giorni di Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo, in gol ieri con la Nazionale nella finalina di Nations League, ha confermato di essere pronto per il grande salto.

“Frattesi è pronto per una grande squadra, è pronto per giocare in Europa - scrive La Gazzetta dello Sport -. È pronto per l’Inter, se il futuro dirà che certi segnali di mercato non erano di fumo. Perché ha dimostrato di essere già un giocatore all’altezza di una dimensione europea”.